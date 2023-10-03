Казахстан завоевал еще одну бронзу в легкой атлетике на Азиаде
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Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Каролин Чепкоеч Кипкируи завоевала бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Атлетка показала 3-й результат в финале на дистанции 5000 метров.
Первой на финише была спортсменка из Индии Парул Чаудхари. С серебряной медалью завершила выступление японка Ририка Хиронака.
Отметим, несколько дней назад Каролин выиграла бронзу в беге на 10 километров.