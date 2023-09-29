Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде

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Казахстан завоевал первую медаль в легкой атлетике на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Как сообщается, на третью ступень пьедестала поднялась Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она завоевала бронзовую медаль на дистанции 10 000 метров.

Килонзо Мотосио из Бахрейна стала первой.

Серебряную медаль завоевала японка Ририка Хиронака.