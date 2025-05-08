Вокальная группа «El Voice» стала обладателями Гран-при на фестивале «Солдатский конверт» в России, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

В составе коллектива выступили артисты хора театра «Астана Опера» Амре Алги и Ардак Толепбергенов, солист Нурсултан Ануарбек, а также солист филармонии им. Е. Рахмадиева Алтынбек Арыстанбек.

Коллектив победил в номинации «Ансамбли», покорив жюри и зрителей проникновенным исполнением произведения «Баллада о матери».

Казахстанские артисты сумели создать на сцене подлинную драматургию: трогательная музыкальная история о материнской боли и утрате прозвучала с такой силой и искренностью, что вызвала слезы в зале.

Идеальное слияние голосов, глубокое понимание художественного образа и высокий уровень вокального мастерства стали залогом заслуженной победы.

Победа казахстанцев стала настоящим триумфом в насыщенной конкурсной программе. В этом году на фестиваль поступило около 800 заявок, и только 13 солистов и 13 ансамблей были приглашены к участию в финальном этапе. Участники представляли 15 регионов России, а также Армению, Грузию, Беларусь, Узбекистан и Казахстан.

Для артистов хора «Астана Опера» участие в данном конкурсе стало не только важным творческим испытанием, но и возможностью представить Казахстан на международной сцене как страну с богатыми музыкальными традициями и высоким уровнем исполнительского искусства.