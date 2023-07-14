Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"

Юный казахстанец Шерхан Арыстан стал обладателем гран-при XXI Международного детского музыкального конкурса "Витебск - 2023", сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Facebook .

Фото организаторов фестиваля

Как рассказал сам Шерхан на своей странице в Instagram, за первое его выступление жюри присудило ему 70 баллов. Тогда он исполнил композицию Ama, Credi e Vai ("Люби, верь и иди") Андреа Бочелли, Дэвида Фостера и Эми Фостер.

Международный фестиваль искусств "Славянский базар" - ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года. На сцене Летнего амфитеатра за годы проведения фестиваля выступили представители более 80 стран и 5 континетов, здесь побывали около 60 тыс. артистов и участников.

Отличительной чертой фестиваля является международный конкурс исполнителей эстрадной песни и международный детский музыкальный конкурс (с 2003 года). С 1993 года "Славянский базар" является членом FIDOF.

Напомним, казахстанский певец Димаш Кудайберген стал победителем XXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар - 2015" в Витебске, также он получил специальный приз "Лира".

А казахстанский певец Adam завоевал первое место на XXV Международном фестивале искусств "Славянский базар - 2016" в Витебске, уступив гран-при певцу из Беларуси Алексею Гроссу.

Также 12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом Международного детского музыкального конкурса "Славянский базар - 2022".