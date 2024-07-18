Казахстанец умер в больнице после наезда катера на Иссык-Куле

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Факт был зарегистрирован в ОВД Иссык-Кульского района и начаты доследственные мероприятия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар.

Как сообщили агентству в пресс-службе УВД региона, 15 июля в ОВД поступило сообщение из Иссык-Кульской районной больницы о тяжелом инциденте на озере.

Согласно информации, в больницу был доставлен уроженец города Балыкчы, ныне гражданин Казахстана 1982 года рождения К.Б. Он получил серьезные травмы в результате наезда водного катера на пляже одного из центров отдыха в селе Кара-Ой.

Инцидент произошел 15 июля примерно в 18:25.

В ходе мероприятий установлена личность владельца водного катера, им оказался уроженец Иссык-Кульского района, 1992 года рождения, М.Б. Водителем водного катера был уроженец села Кара-Ой, А.А., 2006 года рождения.

16 июля гражданин К.Б. скончался от полученных травм в реанимационном отделении районной больницы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным фактам в ОВД Иссык-Кульского района возбуждены уголовные дела по статьям 127 УК КР (Причинение смерти по неосторожности) и 311 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, железнодорожного, воздушного или водного транспорта).

Ведется следствие.