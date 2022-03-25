В эти праздничные дни казахские кюи звучат на сценах Хьюстона и Нью-Йорка.

Это стало возможным благодаря преподавателю игры на домбре из Уральска, председателю Союза кюйши Казахстана Аскару Кенжегалиеву.

Друзья и коллеги говорят о нем как о большом энтузиасте своего дела. Шаг за шагом, несмотря ни на какие трудности, он воплощает в реальность свою мечту: чтобы каждый казах, в какой бы стране он ни проживал, имел возможность знать культурное наследие своей нации, чтить традиции предков. Аскар Кенжегалиев вот уже несколько лет обучает соотечественников за рубежом игре на домбре, помогает услышать в звучаниях кюев мелодии родной земли.

Любовь к музыке у Аскара Мухамбеткалиевича с самого детства. Его отец был директором Дома культуры в селе Кызылоба Жангалинского райо­на, красиво пел, отлично играл на баяне, домбре. Знакомство с национальным инструментом у Аскара состоялось в 7 лет, первым учителем был отец. А уже в 8 лет мальчишка впервые высту­пил на сцене сельского ДК.

Домбра для Аскара Кенжегалиева стала целым миром. После окончания института искусств вот уже порядка 20 лет он преподает игру на этом национальном инструменте: с 2001 года в областной специализированной школе-интернате для одаренных детей № 11 им. С. Сейфуллина, с 2012-го – в уральской музыкальной школе им. Д. Нурпеисовой. С 2014 года руководит фольклорно-этнографическим ансамблем «Орал сазы» областной филармонии им. Г. Курмангалиева. Созданный более 30 лет назад творческий коллектив не раз становился участником международных фестивалей. В 2019-м по инициативе Аскара Кенжегалиева открыт кабинет кюя в Центре культуры и искусств им. Кадыра Мырза Али.

Еще будучи председателем областного Союза кюйши, он предлагал акимату проекты международного сотрудничест­ва и поддержки наших земляков за рубежом: открытие классов по обучению игре на домбре для детей, обеспечение их инструментами, методическими пособиями.

Как непросто приходится тем, кто берется за это дело, знает не понаслышке. Обучаясь в магистратуре, решил выяснить, есть ли интерес к национальной культуре у земляков, проживаю­щих в соседних приграничных районах России. Так состоялось знакомство с Жазирой Жаксыбаевой из Саратова, которая обучает ребят игре на домбре. Аскар помогал с репертуаром, провел мастер-класс.

– Я видел, что дети стремились играть, разучивали песни. Но пели они, не зная родного языка, – рассказывает Аскар Кенжегалиев. – Мы наладили связи с диаспорой. Школа домб­ры Жазиры получила развитие, а через год у земляков появилась возможность изучать казахский язык.

В 2015 году ансамбль «Орал сазы» выступил на сцене Нью-Йорка. Не передать словами тех эмоций, которые испытали бывшие соотечественники, услышав звуки родных сердцу инструментов. Высказанные тогда слова благодарности западноказахстанским музыкантам и надежда на укрепление культурных связей американских казахов с исторической родиной также утвердили руководителя ансамбля в правильности своих целей.

– Моя мечта – открыть в США школу домбры, а в дальнейшем создать там оркестр казахских народных инструментов, – говорит Аскар Кенжегалиев. – Я хочу, чтобы в больших городах Америки дети не только казахской национальности обучались игре на домбре, выступали. Когда делился своими идеями, коллеги, знакомые не принимали их всерь­ез, даже смеялись. Да и сам поначалу думал, что эта затея несбыточная. Но шаг за шагом двигаюсь к ее осуществлению.

В пандемию, когда появилось больше свободного времени, были организованы первые онлайн-курсы по обучению игре на домбре детей казахской диаспоры Хьюстона. Занятия длились больше года.

Первой презентацией проделанной работы, «отчетным» онлайн-концертом стало выступ­ление учеников Кенжегалиева на торжественном открытии центра искусств «Атамекен» в Уральске в октябре прошлого года. Тогда преподаватель поделился своими планами по популяризации искусства казахского кюя на мировом уровне, предложил провести концерты к 30-летию Независимости РК, на Наурыз совместно с ансамб­лем «Орал сазы», говорил о том, как замечательно было бы обеспечить юных домбристов национальными костюмами для выступлений и хорошими музыкальными инструментами.

– Я рассчитывал на помощь госорганов, ведь мой проект созвучен программе «Рухани жаңғыру», ориентированной на возрождение духовных ценностей казахстанцев как раз с учетом современных рисков и вызовов глобализации. Но обе­щания остались на словах. Я не стал отступать. Пришлось уйти с работы, пожертвовать благополучием и стабильностью ради искусства. Поддержали родители моих зарубежных учеников и лично активист казахской диаспоры в Хьюстоне, председатель фонда «Шанырак» Куатбек Махум. Мне оплатили переезд, помогли с оформлением шестимесячной визы, – поделился музыкант.

Третий месяц Аскар Кенжегалиев проживает в городе Хьюстон штата Техас. Первый месяц ушел на обустройство. В феврале начались репетиции.

– Занятия проходят в первой в США казахской школе, которая открылась при турецком центре в 2012 году. За это время здесь получили образование около 200 детей. Всего в Хьюстоне проживают около двух тысяч казахов, – рассказывает он. – На уроки домбры выделено два часа в субботнем расписании. Хочу сказать, что полтора года онлайн-обучение прошли продуктивно. Самые старательные ученики сейчас играют порядка 15 кюев и песен. Я настраивал их на то, что приеду и мы дадим концерт.

И первое выступление прошло уже после четырех репетиций 5 марта – к Международному женскому дню.

19 марта праздничную сцену разделили казахская и азербайджанская диаспоры Хьюстона. Азербайджанская сторона исполнила номера с профессиональными музыкантами, приехавшими с исторической родины, а казахстанская, к сожалению, не нашла возможностей отправить артистов за рубеж.

– Концерт был замечательный! Гвоздем программы стали выступления нашего ансамбля домбристов. Около 10 номеров – народных песен и произведений казахстанских композиторов, сложнейшие кюи, в том числе Курмангазы и Дины Нурпеисовой, исполнили наши дети, которые посещают школу «Шанырак», – рассказала жительница Хьюстона, уроженка Павлодара Гаухар Сембаева.

10-летний сын Гаухар Адам учится играть на домбре около двух лет: сначала занимался с Аскаром Кенжегалиевым онлайн, сейчас в офлайн-формате.

– Мы стараемся поддерживать связь друг с другом, и в этом году на празднике было много новых семей, приехавших в США из Казахстана на учебу или работу, которые еще не знали о школе «Шанырак», – продолжила Гаухар Сембаева. – И все были в восторге от концерта. Любимые с детства мелодии, звуки домбры здесь, в Америке, звучат по-особенному: они отзываются в сердце каждого казаха калейдоскопом разных эмоций. Ну и, конечно, такие мероприятия помогают нам рассказывать о казахской культуре местным жителям, тем более что музыка – тот язык, который понятен каждому.

26 марта – концерт в Нью-Йорке, там соберутся казахи со всех штатов. Аскар выступит там вместе с двумя лучшими учениками. В середине апреля выступление планируется в Вашингтоне.

Будет ли возможность у уральского преподавателя и дальше обучать детей нацио­нальному искусству, можно ли рассчитывать на помощь государства или меценатов, покажет время.

– В народе говорят: «Бог вложил в душу каждого казаха час­тицу кюя с момента его рождения». В звуках домбры живет душа казаха, – говорит Аскар Кенжегалиев. – На протяжении многих веков домбра была непременным атрибутом в каждой юрте, висела на почетном месте на кереге. Каждый взрослый знал мотивы известных песен и кюев, мог наиграть простейшие из них. Музыка – это средство общения и философия нашего народа. Сегодня красота казахских кюев признана во всем мире. Недаром по решению ЮНЕСКО домбра и кюи внесены в Список нематериального нас­ледия человечества.

Кому, как не нам, пропагандировать нашу культуру, делать ее доступной не только для наших соотечественников, проживающих в других странах, но и для всех желающих? Я считаю, что везде, где живут казахи, должны быть общественные объединения, при них организованы национальные школы, где бы молодежь познавала историю, культуру, традиции своих предков. Пока я обучаю меньше 20 человек. Но верю, что найдутся те, кто поддержит эту инициативу, и наш небольшой кружок станет крупным художественно-образовательным центром.