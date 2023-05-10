Казахстанец завоевал медаль на ЧМ по боксу в Ташкенте

Фото: sports.kz

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов выступил в четвертьфинале чемпионата мира - 2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 67 килограммов Бекбауов встретился с мексиканцем Мигелем Анхелем Мартинесом и одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, Дулат Бекбауов стал полуфиналистом мирового первенства и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Отмечается, что Дулат является серебряным призером чемпионата Азии - 2022. Также в прошлом году он выигрывал «серебро» на «малом чемпионате мира» (Кубке «Странджа»).

Что касается его соперника, то Мигель Анхель Мартинес является победителем престижного турнира «Золотой пояс».