Казахстанец завоевал «серебро» на чемпионате Азии и Океании по самбо

Казахстанский спорт вновь демонстрирует высокие результаты на международной арене
Представитель департамента полиции Карагандинской области Ниетхан Толеухан успешно выступил на Чемпионате Азии и Океании по самбо, который состоялся в столице Филиппин — Маниле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД
В напряженной борьбе он сумел пробиться в число сильнейших и завоевать серебряную медаль. Масштаб соревнований в Маниле впечатляет. Организаторам удалось собрать около 500 сильнейших борцов из 30 стран континента. Участникам предстояло определить лучших в трех возрастных категориях: среди юношей, юниоров и взрослых спортсменов.
"Выступление Ниетхана Толеухана в категории взрослых стало одним из самых запоминающихся моментов чемпионата. Путь к финалу и пьедесталу потребовал от полицейского максимальной самоотдачи и тактической выдержки", - говорится в сообщении.