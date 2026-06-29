Казахстанец завоевал «серебро» на чемпионате Азии и Океании по самбо

Фото: МВД

Представитель департамента полиции Карагандинской области Ниетхан Толеухан успешно выступил на Чемпионате Азии и Океании по самбо, который состоялся в столице Филиппин — Маниле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

В напряженной борьбе он сумел пробиться в число сильнейших и завоевать серебряную медаль. Масштаб соревнований в Маниле впечатляет. Организаторам удалось собрать около 500 сильнейших борцов из 30 стран континента. Участникам предстояло определить лучших в трех возрастных категориях: среди юношей, юниоров и взрослых спортсменов.