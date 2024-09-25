Едыге Емберды победил на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Штангист Едыге Емберды завоевал «золото» на чемпионате мира в Леоне (Испания) в весовой категории до 89 килограммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Представитель юниорской сборной команды Казахстана по тяжелой атлетике в сумме двоеборья поднял 352 (153+199) килограмма.

Второе место занял иранец Алиреза Абаспур - 351 (156+195) килограмм. Замкнул тройку лучших Джоксер Альборнос из Колумбии, подняв 350 (158+192) килограммов.

В НОК напомнили, что ранее Ерасыл Саулебеков стал третьим в весе до 81 килограмма.  

#тяжелая атлетика #чемпионат #Испания #юниоры #НОК #«золото»

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