Едыге Емберды победил на чемпионате мира по тяжелой атлетике
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Штангист Едыге Емберды завоевал «золото» на чемпионате мира в Леоне (Испания) в весовой категории до 89 килограммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Представитель юниорской сборной команды Казахстана по тяжелой атлетике в сумме двоеборья поднял 352 (153+199) килограмма.
Второе место занял иранец Алиреза Абаспур - 351 (156+195) килограмм. Замкнул тройку лучших Джоксер Альборнос из Колумбии, подняв 350 (158+192) килограммов.
В НОК напомнили, что ранее Ерасыл Саулебеков стал третьим в весе до 81 килограмма.