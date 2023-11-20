Казахстанец завоевал золото юниорского ЧМ по тяжелой атлетике

Спорт
131
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанец Едиге Емберди стал чемпионом мира по тяжелой атлетике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу дирекции развития спорта комитета по делам спорта и физкультуры МТС РК

Фото: kazsports.kz

В Гвадалахаре (Мексика) проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. В весовой категории до 81 кг чемпионом мира стал Едиге Емберди. В сумме двух упражнений он поднял 336 (145+191) кг.

Выступавшая в категории до 49 кг Юлия Трошкина в сумме двоеборья набрала 150 (70+80) кг и заняла 10-е место.

На такой же позиции оказался Петр Хрептов (67 кг). Его результат – 270 кг (120+150).

В чемпионате мира принимают участие 229 спортсменов из 44 стран. Завершится ЧМ 23 ноября.

 

#тяжелая атлетика #чемпион #медаль #победа #золото #чемпионат мира

Популярное

Все
В Атырау впервые провели открытое первенство по кокпару
Осталось дать последний бой
Три домашние победы
В Таразе участковый инспектор полиции спас из пожара ребенка
Хотели гранты и квартиры
Одни воруют, другие глаза закрывают?
Участковый перешел границы
В сердце ядерного реактора
Свыше 1 300 км железных дорог построят в Казахстане в ближайшие годы
И снова финпирамида
Расплата за ставки
«Посторонним» вход воспрещен
Замкнутый круг
Почему тепло подорожало
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Где родился, там и пригодился
Аист работает, не опуская крыльев
Социальные расходы – инвестиции в развитие нации
Успеха без развития не бывает
Щедрая Беларусь, вкусная Беларусь
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Есть 12-я лицензия!
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Мечты Ильдара и Ильнара
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Арестован директор "Гастро-центра" по делу об убийстве жены Бишимбаева
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
В прокат вышел экшен-фильм «Burkit – отряд специального назначения»
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Три домашние победы
Осталось дать последний бой
В Атырау впервые провели открытое первенство по кокпару
Определились финалисты Итогового турнира ATP

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]