Казахстанец завоевал золото юниорского ЧМ по тяжелой атлетике

Казахстанец Едиге Емберди стал чемпионом мира по тяжелой атлетике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу дирекции развития спорта комитета по делам спорта и физкультуры МТС РК

Фото: kazsports.kz

В Гвадалахаре (Мексика) проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. В весовой категории до 81 кг чемпионом мира стал Едиге Емберди. В сумме двух упражнений он поднял 336 (145+191) кг.

Выступавшая в категории до 49 кг Юлия Трошкина в сумме двоеборья набрала 150 (70+80) кг и заняла 10-е место.

На такой же позиции оказался Петр Хрептов (67 кг). Его результат – 270 кг (120+150).

В чемпионате мира принимают участие 229 спортсменов из 44 стран. Завершится ЧМ 23 ноября.