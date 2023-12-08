Казахстанка инсценировала разбойное нападение на саму себя
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Полиция в Алматинской области расследует факт ложного разбойного нападения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника ДП региона Бауржана Аленова
5 декабря 35-летняя жительница села Жапек батыр сообщила в управление полиции Илийского района, что неизвестные с ножом открыто похитили ее кошелек с деньгами и золотыми украшениями.
Факт зарегистрировали по пункту 1 части 2 уголовной статьи «Разбой».
«Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, при проверке доводов женщины полицейские установили, что она инсценировала разбойное нападение на себя.
В отношении сельчанки начато досудебное расследование», – заключил Аленов.