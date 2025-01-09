Казахстанка пожаловалась на тараканы в поезде сообщением Уральск – Мангышлак

Транспорт
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Венера Баталова
корреспондент

В социальных сетях появилась жалоба пассажирки, которая возмутилась состоянием вагонов поезда, направляющегося из Уральска в Мангышлак и обратно, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Жалоба на страшные вагоны рейса Мангышлак-Уральск и обратно тоже самое. Дети боялись спать отдельно. Тараканы. Зарядки нет, санузлы в ужасном состоянии. Жалко проводников, которые выслушивают от народа недовольство. 3 этажа, старики бедные лезут от безысходности, антисанитария. В общем, ужас полный», — написала автор публикации.

Пресс-служба компании «Пассажирские перевозки» отреагировала на ситуацию.

«По поводу жалобы на пассажирский поезд №613/614 «Уральск-Мангышлак» сообщаем, что на указанном составе по прибытии на станцию будет проведен осмотр и проверка на наличие насекомых. В случае подтверждения факта в вагоне будет проведена внеплановая дезинсекция. Отметим, что плановая дезинсекция в указанном вагоне проводилась 12 декабря 2024 года», — сообщили в компании.

В АО «Пассажирские перевозки» также заявили о намерении продолжать работу по улучшению санитарных условий в поездах и рассмотрении дополнительных жалоб пассажиров.

 

#поезд #перевозки #санитарные условия

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