Казахстанка пожаловалась на тараканы в поезде сообщением Уральск – Мангышлак

В социальных сетях появилась жалоба пассажирки, которая возмутилась состоянием вагонов поезда, направляющегося из Уральска в Мангышлак и обратно, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Жалоба на страшные вагоны рейса Мангышлак-Уральск и обратно тоже самое. Дети боялись спать отдельно. Тараканы. Зарядки нет, санузлы в ужасном состоянии. Жалко проводников, которые выслушивают от народа недовольство. 3 этажа, старики бедные лезут от безысходности, антисанитария. В общем, ужас полный», — написала автор публикации.

Пресс-служба компании «Пассажирские перевозки» отреагировала на ситуацию.

«По поводу жалобы на пассажирский поезд №613/614 «Уральск-Мангышлак» сообщаем, что на указанном составе по прибытии на станцию будет проведен осмотр и проверка на наличие насекомых. В случае подтверждения факта в вагоне будет проведена внеплановая дезинсекция. Отметим, что плановая дезинсекция в указанном вагоне проводилась 12 декабря 2024 года», — сообщили в компании.

В АО «Пассажирские перевозки» также заявили о намерении продолжать работу по улучшению санитарных условий в поездах и рассмотрении дополнительных жалоб пассажиров.