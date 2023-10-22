Казахстанка сыграла на кобызе в небе в честь Дня Республики

Кобызистка Ляйла Тажибаева прыгнула с парашютом и одновременно исполнила композицию на национальном музыкальном инструменте. Всё - в честь предстоящего Дня Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV .

Фото: Astana.tv

Исполнительница прыгнула с высоты 3600 метров с инструктором и со своим инструментом на аэродроме Байсерке близ Алматы.

Девушка призналась, что посвятила прыжок «празднику смелости», а когда перед подготовкой ее спросили, не опасен ли такой музыкальный трюк, ответила: «Сейчас и проверим».

К счастью, все прошло на «ура». Ляйла и ее инструктор Тимофей Меркулов успешно приземлились, развернув голубой флаг Казахстана.