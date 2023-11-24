Казахстанка выиграла финал Кубка мира по стендовой стрельбе

В Дохе (Катар) казахстанская представительница стендовой стрельбы Асем Орынбай завоевала золотую медаль в финале Кубка мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК

Фото: пресс-служба Минтуризма и спорта РК

На катарском стрельбище казахстанка приняла участие в финальных соревнованиях дисциплины «скит» и сумела набрать 51 очко.

У Кьяры Ди Марчиантонио из Италии – серебряная медаль (50 очков), бронзовая награда досталась Дание Джо Вицци (США).

Стоит отметить, что в соревнованиях сенсацией завершилось выступление трехкратной олимпийской чемпионки из США Кимберли Роуд. В ее активе лишь 34 очка.

«От всей души поздравляю Асем Орынбай с победой на Кубке мира. В этом году для Асем был очень удачный сезон. Например, на недавно прошедших Азиатских играх в Китае она завоевала 2 золотые и 1 бронзовую награды, и вот, спустя короткое время, ей не нашлось равных на мировом первенстве. Это отличный результат. Уверен, что наша чемпионка будет также радовать всех болельщиков своими победами. Эта победа вдохновит многих молодых спортсменов на самые высокие достижения», – поздравил Ермек Маржикпаев.

Позавчера Асем стала лидером после первого отбора с 72 очками, а вчера в квалификации у нее было зафиксировано 44 очка. Тем самым в финал она вышла с 6-м местом (116 очков).

Казахстанская спортсменка на данный момент находится на 7-м месте рейтинга ISSF.