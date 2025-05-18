Казахстанки завоевали "золото" чемпионата Азии по художественной гимнастике
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Команда Казахстана по художественной гимнастике стала победительницей чемпионата Азии в Сингапуре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Наши гимнастки завоевали золотую медаль в групповых упражнениях, победив в многоборье.
Второе место заняла Южная Корея. Узбекистан показал третий результат.
Отметим, что страну в этом виде программы представляли Айзере Кенес, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова, Кристина Чепульская, Жасмин Джунусбаева.