Команда Казахстана по художественной гимнастике стала победительницей чемпионата Азии в Сингапуре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК Казахстана

Наши гимнастки завоевали золотую медаль в групповых упражнениях, победив в многоборье.

Второе место заняла Южная Корея. Узбекистан показал третий результат.

Отметим, что страну в этом виде программы представляли Айзере Кенес, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова, Кристина Чепульская, Жасмин Джунусбаева.