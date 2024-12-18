Казахстанская молодежь: ключевые цифры и события 2024 года

Адал азамат , Культура и общество , Итоги года
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Венера Баталова
корреспондент

Численность молодежи в стране составляет почти треть всего населения – 5 759 781 человек

Фото: пресс-служба МКИ РК

Министерство культуры и информации РК представило ключевые моменты в сфере государственной молодежной политики за 2024 год, передает Kazpravda.kz

В рамках исполнения молодежной политики создаются необходимые условия для поддержки и развития молодежи, оказывается содействие в их занятости и обеспечении жильем, реализуются грантовые проекты, проводятся конкурсы для выявления и продвижения талантов в разных сферах, поощряется молодежное лидерство. 

Главным ориентиром в работе с казахстанской молодежью в 2024 году стала концепция «Адал азамат». Это продвижение ценностей честности, справедливости и трудолюбия.

Так, молодежные организации и молодежные ресурсные центры приняли активное участие в проведении республиканской акции «Таза Қазақстан». В рамках проекта «Жасыл ел» сезонной занятостью охвачено почти 35 тыс. молодых людей по всей стране.

Особое внимание уделяется работе с молодежью категории NEET, численность которой составляет свыше 160 тыс. человек. Это молодые казахстанцы без образования и без работы. В этом году в целях поддержки инициатив молодежи категории NEET Министерством культуры и информации РК было выделено 280 грантов в рамках проекта «Zhas project».

Для содействия в трудоустройстве в Астане с 2023 года реализуется программа «Jol Tap», с 2024 года в Алматы и в Актюбинской, Карагандинской областях – программа «Jumys Tap». С начала года по стране проведено более 500 ярмарок вакансий.

В начале 2024 года был обновлен состав «Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан». В этом году членами Совета была инициирована и впервые вручена премия «Jas Kenes Syilygy» для молодых специалистов.

Также впервые в этом году Международный день молодежи в Казахстане отметили национальной декадой «Жастармен бірге!», которая продлилась с 3 по 12 августа. За 10 дней проведено более 5 тысяч мероприятий с охватом свыше 1 млн человек.

Прошла церемония награждения самой яркой и талантливой молодежи Казахстана – лауреатов Государственной премии «Дарын». Ими стали 20 молодых казахстанцев, отличившихся в творчестве, науке, спорте, медиа, в сфере информационных технологий.

Государственную поддержку получили 30 победителей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», чьи проекты были признаны лучшими. Это инициативы в сфере культуры, науки, медиа, информационных технологий, бизнеса. В этому году также добавили новое направление – «Волонтерство».

Разработана дорожная карта по укреплению сотрудничества с республиканскими молодежными организациями на 2024-2026 годы.

Наряду с этим создаются условия для международного опыта и взаимодействия казахстанской молодежи. Так, 5 августа в Астане была проведена интеллектуальная игра ZAKOVAT между командами Казахстана и Узбекистана. 18 апреля в Астане состоялся казахско-кыргызский молодежный форум с участием творческой молодежи и лидеров молодежных организаций.

#волонтеры #молодежь #Дарын #итоги года #NEET

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