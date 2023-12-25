Юная шахматистка из Казахстана завоевала серебро на чемпионате Азии

13-летняя спортменка из Алматинской области Елназ Калиахмет завоевала серебро на чемпионате Азии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на облакимат

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Как рассказали в акимате, с 12 по 22 декабря 2023 года в городе Аль-Айн Объединенных Арабских Эмиратов прошел чемпионат Азии по шахматам. В соревнованиях, где приняли участие 625 шахматистов из 41 страны, казахстанские юниоры завоевали 5 медалей.

В категории до 14 лет в блиц-турнире серебро завоевала Елназ Калиахмет из Алматинской области. 13-летняя Елназ уже почти 6 лет занимается шахматами и входит в число лучших шахматистов республики.

Также в ведомстве добавили, что ученица международного гроссмейстера Антона Филиппова Елназ Калиахмет в прошлом месяце стала серебряным призером чемпионата мира.