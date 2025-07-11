На женском чемпионате мира по шахматам в Батуми (Грузия) Меруерт Камалиденова (59 место в рейтинге) в 1/32 финала одержала победу над действующей чемпионкой Александрой Горячкиной (6 место в рейтинге), передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны

В соревновании, в котором участвуют 107 шахматистов мира, каждый участник играет с соперником по 2 партии в классическом формате, определяя победителя. Теперь наша землячка завтра сыграет черными фигурами.

Лучший результат на турнире, который проводится с 2021 года, зафиксировала Динара Садуакасова. Она дошла до четвертьфинала в 2021 году, уступив место именно Александре Горячкиной.