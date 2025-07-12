Казахстанская шахматистка сотворила сенсацию на Кубке мира

Шахматы
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Меруерт Камалиденова выбила победительницу 2023 года - россиянку Александру Горячкину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФИДЕ

Фото: ФИДЕ

Главной сенсацией тай-брейка второго круга стало выбывание гроссмейстера Александры Горячкиной – действующей обладательницы Кубка мира среди женщин, завоеванного ею два года назад в Баку. Завтра она уже не выйдет на поле.

Хотя Горячкина и отыгралась во второй партии классического турнира, ее соперница, международный мастер Меруерт Камалиденова из Казахстана, продемонстрировала доминирующую игру на тай-брейке, не оставив сопернице ни единого шанса.

В первой из двух быстрых партий со счетом 15/10 Горячкина зевнула пешку в легком фигурном окончании, а Камалиденова продемонстрировала превосходную технику эндшпиля, что позволило ей довести дело до конца.

Вынужденная играть на победу во второй партии, Горячкина переиграла, оказавшись в совершенно проигранной позиции. Ей повезло, что она отделалась ничьей благодаря вечному шаху, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать вылета.

Александра уже прошла отбор на турнир претендентов через женский Гран-при, так что вскоре мы снова увидим её на высшем уровне.

Кубок мира ФИДЕ среди женщин 2025 года, который проходит с 6 по 28 июля, собрал в Батуми (Грузия) лучших шахматисток мира. В турнире принимают участие 107 шахматисток из 46 федераций, в том числе семнадцать из двадцати лучших.

#шахматы #сенсация #Кубок мира #Меруерт Камалиденова

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