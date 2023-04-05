Казахстанские астрофизики первыми в мире зафиксировали уникальное космическое событие, опередив спутники NASA

Казахстанские астрофизики первыми в мире зафиксировали гамма-всплеск, опередив спутники NASA, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Фото: пресс-служба МНВО РК

Уникальное и новаторское наблюдение космического события произвел в ночь на 28 марта 2023 года телескоп Назарбаев университета Астрофизической обсерватории Ассы-Тургень.

Гамма-всплеск – это самые яркие электромагнитные события, происходящие во Вселенной. Несмотря на десятилетия усилий международного научного сообщества, их точная природа и параметры пока остаются неясными.

«Казахстанские астрофизики первыми в мире зафиксировали гамма-всплеск и получили самые ранние данные по световому послесвечению от 41-й секунды до 30-й минуты. Телескоп NASA, находящийся на космической орбите, начал наблюдать за световым «автошоком» на 110-й секунде после казахстанской обсерватории. В своем отчете сотрудники NASA подтвердили, что именно казахстанская обсерватория первой зафиксировала этот всплеск энергии. Уникальные данные с 41-й секунды по 110-ю секунду всплеска есть только у отечественных астрофизиков», – поделились достижениями казахстанских ученых в МНВО.

Известно, что следующий наземный телескоп, одной из 14 обсерваторий, которые также вели наблюдения, смог начать следить за гамма-всплеском только на 30-й минуте после нашей обсерватории.

«Гамма-всплеск уникален тем, что произошел на расстоянии 5 млрд световых лет. Предполагается, что разрушение пыли является причиной изменения цвета на самой ранней стадии гамма-всплеска. Для наблюдения за такими явлениями на ранней стадии требуется телескоп, который движется очень быстро и одновременно захватывает несколько длин волн», – рассказывает научный сотрудник Энергокосмической лаборатории Назарбаев университета Тохтархан Комеш.

Лауреат Нобелевской премии один из выдающихся астрофизиков и космологов Джордж Фицджеральд Смут III лично поздравил специалистов Обсерватории Ассы-Тургень: «Это большой шаг вперед в наблюдательной науке. Важно признать, что это зависело не только от видения, финансирования и работы по изготовлению и установке автоматизированного телескопа и инструментальной системы, но и от высокого профессионализма команды. Впереди – самое интересное, обработка и анализ ценных данных».

Наблюдаемые данные в настоящее время тщательно анализируются группой исследователей. Ожидается, что анализ прольет свет на природу до конца не изученных гамма-всплесков.