Казахстанские авиадиспетчеры пройдут подготовку на тренажере с ИИ

Новый тренажер позволит инструкторам Центра обучать вдвое больше будущих и действующих диспетчеров обслуживания воздушного движения

Фото: Минтранспорта

15 ноября в Центре профессиональной подготовки РГП «Казаэронавигация» запустили новый учебный тренажерный комплекс. Он предназначен для первоначальной подготовки и проведения тренировок диспетчеров обслуживания воздушного движения, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минтранспорта, тренажерный комплекс Air Traffic Simulation and Voice Technologies, производства США, создан мировым разработчиком систем моделирования управления воздушным движением UFA Inc. по заказу предприятия «Казаэронавигация».

Он позволяет не только пройти первоначальную подготовку будущим диспетчерам, но и повысить уровень профессиональных действующих навыков.

Технические возможности комплекса позволяют имитировать воздушный трафик и наземную обстановку на аэродроме.

А искусственный интеллект в ходе обучения может заменить пилота, и на радиосвязь уже будет выходить ИИ.

Также в функции последнего входит моделирование виртуальной реальности, что позволит максимально воссоздать реальное рабочее место авиадиспетчера.

Аэронавигационные карты, загруженные в систему нового учебного тренажерного комплекса, имитируют действующие аэродромы и воздушное пространство. На сегодня аналогов данному оборудованию нет в Казахстане и в Центральной Азии.

«По итогам 2023 года в Центре профессиональной подготовки РГП «Казаэронавигация» тренажерную подготовку прошли 291 человек. За 9 месяцев текущего года аналогичную подготовку прошли 192 человека. Новый тренажер позволит инструкторам Центра обучать вдвое больше будущих и действующих диспетчеров обслуживания воздушного движения», – говорится в официальном сообщении.

К слову, Центр профессиональной подготовки является единственным авиационным учебным центром в Казахстане, который обладает статусом полноправного участника программы ИКАО TRAINAIR PLUS Gold.

Сегодня руководство ЦПП ставит перед собой амбициозные задачи достичь статуса ИКАО TRAINAIR PLUS Platinum и стать лидирующим учебным центром в авиационном секторе не только Казахстана, но и Центральной Азии и СНГ.