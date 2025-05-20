Молодежная сборная Казахстана по боксу, практически полным составом вышла в финалы чемпионата Азии U-22 в Шри-Ланке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Дирекцию по развитию спорта

Фото: t.me/olimpicgames_Kazteamfan

Юные мастера спорта, под руководством старшего тренера Максата Бактыбазарова в 13 весовых категориях завоевали 11 путевок.

За золотые медали в Коломбо будут биться:

Нурхан Кумарбеков (48 кг);

Досымжан Танатар (51 кг);

Алдияр Бахадур (54 кг);

Ныгман Ныгмет (57 кг);

Адилет Тортубек (60 кг);

Мухит Нуркабылулы (63,5 кг);

Султан Турдалы (67 кг);

Жасулан Бердалы(75 кг);

Игорь Соловьев (80 кг);

Расул Асанханов (92 кг);

Бексултан Кайратулы (92+ кг)

Решающие поединки у молодежи на чемпионате Азии состоятся 22 мая.