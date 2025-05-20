Казахстанские боксеры уверенно вышли в финал молодежного чемпионата Азии
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Молодежная сборная Казахстана по боксу, практически полным составом вышла в финалы чемпионата Азии U-22 в Шри-Ланке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Дирекцию по развитию спорта
Юные мастера спорта, под руководством старшего тренера Максата Бактыбазарова в 13 весовых категориях завоевали 11 путевок.
За золотые медали в Коломбо будут биться:
Нурхан Кумарбеков (48 кг);
Досымжан Танатар (51 кг);
Алдияр Бахадур (54 кг);
Ныгман Ныгмет (57 кг);
Адилет Тортубек (60 кг);
Мухит Нуркабылулы (63,5 кг);
Султан Турдалы (67 кг);
Жасулан Бердалы(75 кг);
Игорь Соловьев (80 кг);
Расул Асанханов (92 кг);
Бексултан Кайратулы (92+ кг)
Решающие поединки у молодежи на чемпионате Азии состоятся 22 мая.