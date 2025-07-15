Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В июле 2025 года в Талдыкоргане произошло событие, вошедшее в мировую историю — более 5 тысяч домбристов исполнили легендарный кюй «Балбырауын», установив новый рекорд Гиннеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Этот масштабный флешмоб стал не просто достижением, но и мощным символом культурного кода Казахстана.

Массовое исполнение кюя «Балбырауын» стало кульминацией республиканского культурного проекта, объединившего людей разных возрастов, профессий и регионов. В мероприятии участвовали как школьники, так и профессиональные музыканты, а также любители — от мала до велика.

Организаторы заранее провели онлайн- и офлайн-обучение, чтобы каждый участник смог подготовиться.

В день исполнения — более 5 000 домбристов собрались на одной площадке и под руководством дирижёра исполнили произведение синхронно. Представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали результат как самое массовое исполнение кюя на домбре в истории человечества.

Этот рекорд стал не только PR-поводом, но и важным импульсом для популяризации традиционного искусства. Он показал, что национальная музыка — это не что-то старомодное, архивное, а живая часть настоящего.

Отметим, что после флешмоба у молодёжи резко возрос интерес к обучению игре на домбре, видео с репетиций и выступлений стали вирусными в соцсетях.

«У нас есть уникальный шанс заявлять о себе и казахской культуре, укреплять национальную идентичность. В условиях глобализации важно иметь устойчивые культурные маркеры, и домбра — именно такой символ», — отмечают организаторы флешмоба.

Благодаря участию иностранных СМИ и широкому резонансу, о казахской домбре узнал весь мир.

Минкультуры уже заявило о планах проведения ежегодного Национального дня домбры в формате массовых выступлений, мастер-классов, фестивалей и образовательных программ. Также в стране обсуждается внедрение обязательных уроков игры на домбре в школах — как части сохранения нематериального культурного наследия.

Вхождение казахстанских домбристов в Книгу рекордов Гиннеса — не просто цифра и не только успех на мировой арене. Это подтверждение того, что традиции живы, что молодёжь готова их принимать и развивать, а искусство домбры способно объединить нацию.