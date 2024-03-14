Нацинвесторы прокомментировали повышение тарифов на комуслуги

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы Ассоциации национальных инвесторов РК, рост потребительских цен за февраль 2024 года по сравнению с февралем прошлого года составил 9,3%. Среди всех показателей за указанный период резкий скачок цен наблюдается на коммунальные услуги.

Наибольшее удорожание произошло в сферах водоотведения (+34%), центрального отопления (+31%), и холодной воды (+30,8%).

Рост цен также наблюдается по следующим категориям: «вывоз мусора» (+30,7%), «горячая вода» (+29,4%), «электроэнергия» (+20%). Наименьший рост цен зафиксирован в сфере газа, транспортируемого по распределительным сетям (+9,1%).