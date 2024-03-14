Нацинвесторы прокомментировали повышение тарифов на комуслуги

Бюро национальной статистики РК опубликовало данные по потребительским ценам, сообщает Kazpravda.kz
По информации пресс-службы Ассоциации национальных инвесторов РК, рост потребительских цен за февраль 2024 года по сравнению с февралем прошлого года составил 9,3%. Среди всех показателей за указанный период резкий скачок цен наблюдается на коммунальные услуги.
Наибольшее удорожание произошло в сферах водоотведения (+34%), центрального отопления (+31%), и холодной воды (+30,8%).
Рост цен также наблюдается по следующим категориям: «вывоз мусора» (+30,7%), «горячая вода» (+29,4%), «электроэнергия» (+20%). Наименьший рост цен зафиксирован в сфере газа, транспортируемого по распределительным сетям (+9,1%).
— Новый министр нацэкономики Нурлан Байбазаров заявил, что планирует проверить обоснованность роста тарифов за коммунальные услуги. Для этого будет проведен независимый аудит. Конечно, логичнее было бы провести аудит субъектов естественных монополий до повышения цен, так сказать, в случае, предотвратить их необоснованность, но как говорится после драки кулаками не машут, — заключили в пресс-службе.