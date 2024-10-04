Казахстанские миротворцы удостоились награды ООН

Общество
82
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Конго за вклад в поддержание мира и безопасности военнослужащих - подполковника Алтынбека Жалмуханова и майора Батыра Туякова - наградили медалями ООН, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Офицеры Алтынбек Жалмуханов и Батыр Туяков проходят службу в составе «Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго».

«Парадом миротворческих сил в этот торжественный день было поручено командовать начальнику главного штаба военных наблюдателей миссии ООН подполковнику Алтынбеку Жалмуханову. И это свидетельство авторитета нашей страны, укрепляемого нашими миротворцами.

На церемонии вручения наград командующий миссией генерал-майор Кхар Диуф, отмечая заслуги Алтынбека Жалмуханова, подчеркнул его вклад в стабилизацию ситуации в регионе, преданность делу и лидерские качества», - говорится в сообщении.

Майор Батыр Туяков – первый представитель казахстанских Вооруженных сил, принявший участие в миротворческой миссии в этой стране. На протяжении года он достойно выполнял обязанности военного наблюдателя и проявил себя как профессионал высокого класса.

Напомним, мандат миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго включает защиту гражданского населения, гуманитарного персонала и правозащитников, оказание поддержки правительству в его работе по стабилизации и упрочению мира.

#ООН #награды #медали

Популярное

Все
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Не остаться бы сырьевым придатком
Казахстанскому прозаику и переводчику Герольду Бельгеру в октябре этого года исполнилось бы 90 лет
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Анастасия Ператинская называет себя амбассадором казахского языка
Секреты преподавания казахского языка раскрыла Назгуль Баекина
Гордеич был бы счастлив
Луна и солнце его пера
Проекты Нургуль Мендыбаевой внедрены во всех НИШ страны
В нынешнем году отмечается 120-летие со дня рождения Нуртаса Ундасынова
В общении нужны мягкость и простота
А во дворе рос дуб зеленый…
Педагог с 40-летним стажем Светлана Федорова умеет хранить секреты своих учеников
Сборная Казахстана заняла первое место на розыгрыше Кубка континента
Знания будут, если ученику интересно
Формула прогресса в объективе мирного атома
Петь можно, плакать нельзя
Будь человеком!
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Русская девушка с казахским менталитетом
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Приучат ли тарифы к экономии?
Дайте бизнесу работать!
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Новые звезды «Үркер-2024»
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область
Работающий человек – главная ценность государства
Первый вертолетный туристический маршрут протестирован в Бурабае
Более 10 тыс. виртуальных тарифов на общественный транспорт выпущено в Астане
Оплот казахской педагогики
120 лет назад в Семипалатинске появилась учительская семинария
Что общего у яблока и диадемы?
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Паралимпиада: расписание на субботу
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Аферы с квартирами провернул житель Талдыкоргана в Астане
Столичных неплательщиков алиментов ограничили в азартных иг…
Инклюзивные игры «Жулдызай» проходят в Астане
В области Абай поддерживают детей-сирот

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]