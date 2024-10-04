Казахстанские миротворцы удостоились награды ООН

В Конго за вклад в поддержание мира и безопасности военнослужащих - подполковника Алтынбека Жалмуханова и майора Батыра Туякова - наградили медалями ООН, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Офицеры Алтынбек Жалмуханов и Батыр Туяков проходят службу в составе «Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго».

«Парадом миротворческих сил в этот торжественный день было поручено командовать начальнику главного штаба военных наблюдателей миссии ООН подполковнику Алтынбеку Жалмуханову. И это свидетельство авторитета нашей страны, укрепляемого нашими миротворцами. На церемонии вручения наград командующий миссией генерал-майор Кхар Диуф, отмечая заслуги Алтынбека Жалмуханова, подчеркнул его вклад в стабилизацию ситуации в регионе, преданность делу и лидерские качества», - говорится в сообщении.

Майор Батыр Туяков – первый представитель казахстанских Вооруженных сил, принявший участие в миротворческой миссии в этой стране. На протяжении года он достойно выполнял обязанности военного наблюдателя и проявил себя как профессионал высокого класса.

Напомним, мандат миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго включает защиту гражданского населения, гуманитарного персонала и правозащитников, оказание поддержки правительству в его работе по стабилизации и упрочению мира.