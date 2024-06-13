Казахстанские нацпарки представили на цифровой выставке в США

Международное сотрудничество, Туризм, Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

В Нью-Йорке прошла иммерсивная выставка Winds of Change, посвященная казахстанским национальным паркам и проектам, направленным на бережное отношение к природе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: пресс-служба Минтуризма

Выставка проходит в галерее и магазине The Canvas 3.0 на Манхэттене при поддержке компании Qazaq National Parks.

«Казахстан всегда был и будет страной с богатым природным наследием и уважением к окружающей среде. Выставка Winds of Change представляет собой не просто демонстрацию красоты наших национальных парков, но и призыв к действиям. Мы верим, что, объединяя усилия, можем сохранить природное наследие для будущих поколений и внести свой вклад в глобальные экологические изменения», — подчеркнул вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

К слову, выставка Winds of Change знакомит американских посетителей с казахстанскими национальными природными парками через уникальные креативные проекты:

— Книга «Истории Иле-Алатау» — рассказы людей, связанных с одноимённым национальным парком. Главные герои книги — это реальные люди, связавшие свою жизнь с природой: учёные, зоологи, ботаники, археологи, гляциологи, астрономы, лесники и егеря, альпинисты, туристы и волонтёры, каждый из которых делится с читателем своей собственной, уникальной в своём роде историей, связавшей их жизнь с природным парком Иле-Алатау.

— Проект «Человек-Природа» — лэнд-арт инсталляция, исследующая вопрос того, остаётся ли современный человек частью природы. Проект, также известный под сокращённым, но крайне символичным названием «ЧП», озвучивает актуальную проблему засорения гор мусором, однажды оставленным туристами в ущелье Аюсай. «ЧП» — выставка, посвященная винтажному мусору (возрастом от 20 до 70 лет), найденному во время общественных субботников волонтёрским движением Wild Nature Volunteers в алматинских горах.

 — The ROOTS — инсталляция оживляет поврежденные корни тяньшанской ели в форме искусства лэнд-арта. Три образа хрупкой природы в руках человека подчеркивают важность гармонии между человеком и природой.

«Qazaq National Parks развивает экологический туризм и туристическую инфраструктуру в национальных парках Алтын-Эмель, Чарын и Иле-Алатау. Мы стремимся к развитию идей бережного и ответственного отношения к природе в обществе», — отметила креативный директор Qazaq National Parks Динара Гужавина.

По мнению куратора выставки Наргиз Магаевой, казахстанские национальные парки ассоциируются с запахом полыни, шепотом пустынных ветров и цветущими полянами горных долин. Выставка Winds of Change вдохновляет на проекты, меняющие внутренний мир каждого человека, соприкоснувшегося с природой.

В ведомстве добавили, что посетители выставки могут приобрести продукцию Qazaq National Parks, посвященную национальным паркам Чарын, Алтын-Эмель и Иле-Алатау.

 

#США #выставка #Winds of Change #нацпарки

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