Соревнования проходили с 29 апреля по 3 мая в Подгорице

Фото: Минтуризма и спорта

На этапе мировой серии по пара настольному теннису ITTF World Para Challenger Podgorica 2025 казахстанцы завоевали три бронзовые медали, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минтуризма и спорта, в смешанных парных разрядах третье место заняли Александра Степанова и Ерлан Казиев, а также Алтынай Ержанкызы и Талгат Эрекеев. В женском парном разряде в тройку лучших вошли Сауле Айдарханова и Александра Степанова.

В ведомстве отметили, что соревнования проходили с 29 апреля по 3 мая в столице Черногории Подгорице. В них приняли участие более 140 спортсменов из 28 стран мира.