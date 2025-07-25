В олимпиаде приняли участие более 400 одарённых школьников из 90 стран мира

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Казахстанские школьники вновь подтвердили высокий интеллектуальный уровень на мировой арене. На международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IPhO-2025), проходившей в Палезо, сборная РК завоевала пять медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения РК

По данным ведомства, в олимпиаде приняли участие более 400 одарённых школьников из 90 стран мира. И Казахстан оказался в числе лидеров, завоевав пять медалей — две серебряные и три бронзовые.

Серебряные медали завоевали ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Астана Амирбек Азатбеков и ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Алматы Бекасыл Елубай.

Ученик 12 класса международной школы «Spectrum» г. Астана Амир Пшенбаев, ученица 10 класса школы-лицея NURORDA г. Астана Нургуль Егенбергенова, ученик 12 класса международной школы Spectrum г. Астана Артур Ким стали обладателями бронзовой медали.

Научные руководители команды — доктор PhD, ассистент-профессор Университета Сулеймана Демиреля Самат Максутов и призёр международных олимпиад Алишер Еркебаев.

В министерстве напомнили, что Международная олимпиада по физике проводится с 1967 года и входит в перечень самых престижных предметных соревнований мира (International Science Olympiads).

Казахстан участвует в IPhO с 1997 года. За это время сборная РК завоевала десятки медалей, стабильно демонстрируя высокий уровень подготовки и научного потенциала.