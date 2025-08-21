Впервые в истории казахстанского образования под шаныраком АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» объединились все отечественные операторы, которые заинтересованы в создании равных возможностей для сельских и городских школ

Фото: Игорь Бургандинов

Более двухсот директоров из всех регионов приехали в среднюю школу имени Алихана Бокейханова в поселке Осакаровка Карагандинской области, в онлайн-формате подключились около 4 000 учителей. Все они представляют опорные школы, которых сегодня в стране более 190.

Первых зарубежных учителей – Ханну Парк и Эдуарда Шерстнева – в Катон-Карагае по казахской традиции встречали шашу и бешбармаком. Когда Ханна и Эдуард из Массачусетского технологического института приехали преподавать английский язык и физику в среднюю школу имени Сейткамзы Ластаева, здороваться с ними приходило все село. Родители гордились неожиданной новостью из категории «суюншы» и звонили всей стране рассказать, что уроки в Катоне теперь ведут двое студентов знаменитого MIT. Ханна и Эдуард на несколько месяцев стали главными героями во всем районе. Они долго удивлялись, что в их, теперь уже родном селе сформировано реальное школьное комьюнити, логично и системно формирующее особую территориальную экосистему.

Средняя школа имени Сейткамзы Ластаева в числе первых пяти присоединилась к уникальному проекту «Сельская школа powered by NIS», созданному холдингом «AITAS» и АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». За шесть лет школа успела получить символический диплом выпускника, а сам адресный проект масштабировался в страновой – по развитию опорных сельских школ, который поддерживают общественный фонд «Қазақстан халқына» и Фонд устойчивого развития образования.

На специальной сессии республиканского августовского саммита были проанализированы страновые стратегии по кардинальной трансформации сельского образования и индивидуальные траектории развития конкретных школ. Председатель фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чинкисбаева подтвердила, что исторический проект, адресованный сельским школам, реально возрождает отечественное образование.

Доказательную конкретику на пленарном заседании представили директора успешных школ, которые приехали в Осакаровку с новыми профессиональными кейсами. Руководитель многопрофильной казахской гимназии из Аягозского района области Абай Айнур Канапьянова вдохновлять своих коллег начала с первого предложения: «Меняться не страшно: опыт маленькой школы с большим сердцем». Еркинбек Зиядинов из Кобдинского района Актюбинской области остановился на самой актуальной теме – дружбе с искусственным интеллектом – «Применение цифровых технологий в малкомплектных школах». Директор гимназии из Илийского района Алматинской области Гульнар Аскарбаева признала, что без современных учебных кабинетов и лабораторного оборудования невозможно полное погружение в учебный процесс по предметам естсетвенно-математического направления. Егизбай Ережепов из Бейнеуского района Мангистауской области представил главные векторы развития по успешному региональному проекту «Отпан». Как работает инновационный социальный проект дополнительного образования в сельских школах на примере «5 Sandyq» – все подробности рассказала директор средней школы из Целиноградского района Акмолинской области Сагымбала Абаева. Динара Едильбаева из Улытауского района ответила на востребованный вопрос – о повышении качества образования в отдельно взятом регионе.

Каждый из директоров признался, что все большие достижения последних лет и профессиональное развитие в сельских педагогов можно анализировать только в прямой зависимости от участия в страновом проекте по развитию потенциала опорных школ.

Директор Фонда устойчивого развития образования Данияр Токтарбаев отметил, что все школы, в том числе модернизация их инфраструктуры, создание цифровой среды, методическое сопровождение педагогических коллективов – дифференциируются по времени и по степени вовлеченности в проект.

– На сегодняшний день в стране больше пяти тысяч сельских школ, из которых 193 – опорные. Все они работают в содружестве с NIS, Назарбаев Интеллектуальные школы продолжают оставаться ответственными за высокие стандарты контента. Миссия нашего проекта по созданию опорных школ – в доступности качественного образования для всех казахстанских детей. Сельские школы реально превратились в территорию новых возможностей, опорные школы и их педагоги выросли до командных и персональных лидеров в отечественном образовании, – подчеркнул председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин.

Одна из самых успешных инициатив в казахстанском образовании – по созданию равных возможностей для всех детей – превратилась в реальность. Благодаря содружеству фонда «Қазақстан халқына» и Фонда устойчивого развития образования, Jelken Foundation, Esen Foundation, The Ulytau Edicational Foundation, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», лицеев «Білім-Инновация» и других отечественных операторов, в равной степени заинтересованных в возрождении сельской школы.

Сегодня опорные школы – де-юре и де-факто называют драйверами отечественного образования, а востребованный проект по их созданию – успешным ноу-хау «made in Kazakhstan». Это особая категория, которая масштабирует по стране лучшие педагогические практики. В трансфере образовательной форсайт-инициативы и креативных решений проекта заинтересованы многие зарубежные партнеры NIS.

– Сотрудничество с NIS подключило сельские школы к отечественным и международным проектам мирового масштаба. Это республиканский интенсив «Ауыл мектебі – жаңа мүмкіндіктер арнасы», страновой форум «Жас ұстаз: табысқа апарар жол», мировая и отечественная конференции World Association of Lesson Studies, интеграционная цифровая экосистема Beyim Ustaz, глобальная онлайн-платформа Кембриджского университета Camtree, финская программа KiVa и другие. Равенство образовательных возможностей, которое заложено в государственной образовательной политике, начинается с системного профессионального развития сельских учителей, – отметила заместитель председателя правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Жанбота Кабдыкаримова.

В Астане, на первом республиканском интенсиве «Ауыл мектебі – жаңа мүмкіндіктер арнасы», директор Маркакольской средней школы из Восточно-Казахстанской области Жаркын Уркумбаев вспомнил, что главный урок в профессии получил от легендарного учителя Кумаша Нургалиева:

– Настоящий педагог не должен погасить огонь в глазах детей.

Делегаты решились отредактировать знаменитого Кумаша аксакала: