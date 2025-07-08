Фото: пресс-служба НОК РК

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, все три награды были завоеваны парнями в весовой категории до 79 килограммов.

В соревнованиях среди атлетов до 17 лет Нуржан Жумабай поднялся на первую ступень пьедестала. В сумме он поднял 315 килограммов. Причём в "толчке" он установил рекорд Азии - 175 кг. В "рывке" Нуржан показал 140 кг.

Едыге Емберды не было равных на ЧА U20. Он также установил рекорд континента в "толчке" - 194 кг. В "рывке" он показал 153. Победу на турнире ему принес результат 347 килограммов, показанный в сумме двоеборья.

Вторым в соревнованиях U20 стал казахстанец Акжол Курманбек. В сумме он поднял 343 (151+192) килограмма.