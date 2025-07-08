Казахстанские штангисты с рекордами выиграли чемпионат Азии

Спорт
8

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике отметилась очередными медалями чемпионата Азии среди юношей и юниоров, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, все три награды были завоеваны парнями в весовой категории до 79 килограммов.

В соревнованиях среди атлетов до 17 лет Нуржан Жумабай поднялся на первую ступень пьедестала. В сумме он поднял 315 килограммов. Причём в "толчке" он установил рекорд Азии - 175 кг. В "рывке" Нуржан показал 140 кг.

Едыге Емберды не было равных на ЧА U20. Он также установил рекорд континента в "толчке" - 194 кг. В "рывке" он показал 153. Победу на турнире ему принес результат 347 килограммов, показанный в сумме двоеборья.

Вторым в соревнованиях U20 стал казахстанец Акжол Курманбек. В сумме он поднял 343 (151+192) килограмма.

 

#рекорд #чемпионат Азии #штангисты

Популярное

Все
Казахстанские штангисты с рекордами выиграли чемпионат Азии
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Распоряжение Главы государства о назначении
16 млрд тенге инвестирует Казахтелеком в цифровую инфраструктуру Акмолинской области
Казахстанский спецназ участвует в международных учениях «Анадолу - 2025»
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Мощный лесной пожар разгорелся в Турции
Южнокорейский бизнес расширяет присутствие в Казахстане
Доступ закрыт: туристам запретили подниматься на скалу Жумбактас в Бурабае
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
ЕС к 2040 году планирует сократить выбросы CO2 на 90%
Более 180 млрд тенге выделили на реализацию 442 проектов по водоснабжению в РК
Ербол Мырзабосынов наградил спортсменов нацсборной по стрельбе из лука
Государства-члены СВМДА украсили штаб-квартиру в Астане культурными элементами Азии
«Мағжан оқулары-2025» вновь собрал талантливую молодежь
Токаев поблагодарил главу Антикора за работу
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации
Названы первые победители этапа Кубка Казахстана по таеквондо в Алматы
Обновились ежемесячные данные о численности населения Казахстана
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон надвигается на Казахстан

Читайте также

В Кокшетау завершился третий из пяти полуфиналов Открытого …
Настольный теннис объединил миротворцев
Oceanman: победит сильнейший
Юный гроссмейстер из области Абай покоряет Азию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]