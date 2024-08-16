Казахстанские специалисты активно участвуют в строительстве первой АЭС в Турции

Энергетика
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Более тысячи казахстанцев трудятся на строительстве атомной электростанции «Аккую» в турецкой провинции Мерсин - одной из крупнейших строек в мировой атомной энергетике, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Служба коммуникаций АО «Аккую Нуклеар»

В строительстве АЭС задействованы 34 тысячи человек из 11 стран, включая 1 200 граждан Казахстана. Среди них специалисты самых разных профессий: от строителей и лаборантов до операторов и экспертов в области энергетики и атомной промышленности. Также в проекте участвуют сотрудники, занимающиеся учётом, аудитом и административным управлением.

Примечательно, что многие казахстанцы, работающие здесь, уже создали семьи и воспитывают детей. Одна из таких специалистов — Назугум Искакова, которая возглавляет направление документации строительного контроля на АЭС «Аккую». Её команда насчитывает более 25 сотрудников.

«Для успешного развития Казахстана, включая такие сферы, как медицина и образование, требуется надёжная и качественная энергетика. Атомная энергетика поможет нам удовлетворить эти потребности и снизить выбросы углекислого газа, что особенно важно для экологии. После завершения строительства АЭС в Турции я намерена вернуться в Казахстан и продолжить работу в атомной отрасли на Родине», — поделилась руководитель направления документации строительного контроля АО «Аккую Нуклеар» Назугум Искакова, подчеркнув значимость участия Казахстана в международных проектах.

Её коллега Мадина Абельдинова, которая приехала на АЭС «Аккую» с семьёй из Караганды, также видит перспективы развития атомной энергетики в Казахстане. Она работает лаборантом химического анализа газомасляной группы и подчёркивает уникальные возможности, которые предоставляет участие в проекте.

«Мы переехали сюда в 2021 году, и этот опыт стал для нас бесценным. Работа на АЭС «Аккую» даёт нам возможность освоить новые знания и навыки, которые я смогу применить в Казахстане, делясь опытом с коллегами», — отметила лаборант газомасляной группы АО «Аккую Нуклеар» Мадина Абельдинова.

Казахстанские специалисты пользуются высоким признанием: их труд отмечен значимыми наградами корпорации, включая такие престижные, как звание «Человек года Росатома». Находясь далеко от Родины, казахстанские специалисты не только развивают свои профессиональные навыки, но и готовятся к возвращению, чтобы внести свой вклад в развитие атомной энергетики в Казахстане. Их работа на одном из самых амбициозных энергетических проектов мира демонстрирует высокий потенциал и значимость участия Казахстана в глобальных инициативах.

#Турция #строительство #АЭС #Аккую

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