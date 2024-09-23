Когда казахстанские студенты получат стипендии за сентябрь

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По этому поводу в АО «Финансовый центр» сделали заявление, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По их данным, первокурсники получат госстипендию за сентябрь в течение октября, после проверки отчетов по состоянию на 30 сентября.

Вновь поступившим студентам первого курса медицинских вузов стипендия за сентябрь будет выплачена в октябре за два месяца (сентябрь-октябрь). Выплаты будут произведены к концу октября.

Кроме того, студенты переходящих курсов (всем остальным студентам) выплата государственной стипендии за сентябрь будет осуществлена до конца этого месяца.

 

#выплаты #ВУЗы #стипендии

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