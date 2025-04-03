На Чемпионате Азии U-20 по водному поло среди юношей до 20 лет мужская молодежная сборная Казахстана завоевала бронзовые медали, передает Kazpravda.kz

Фото: Управление спорта Астаны

В турнире приняли участие 8 команд из 8 стран Азии: Сингапур, Китайский Тайбэй, Узбекистан, Малайзия, Китай, Шри-Ланка, Иран и Казахстан.

В составе сборной Казахстана выступали четверо столичных спортсменов из Клуба водного поло Astana: Балтабекұлы Әділ, Құбайдолла Аль-Фараби, Талипов Асанәлі и Әкімбай Алдияр.

Балтабекұлы Әділ и Әкімбай Алдияр были признаны лучшими игроками, а Талипов Асанәлі, самый юный игрок молодежной сборной (2008 г.р.), выступил на позиции вратаря.

«Юношеская сборная Казахстана заняла достойное третье место на Чемпионате Азии U-20 по водному поло, продемонстрировав высокий уровень подготовки и командную сплоченность. Несмотря на напряженную борьбу, наши ребята уступили в финальной стадии сильным командам Китая и Ирана, что не умаляет их заслуг», — поделился главный тренер молодежной сборной Казахстана по водному поло Адил Темрханов.

Он отметил, что в этом году юношескую сборную Китая усилили шесть игроков 2005 года рождения, тогда как в нашей команде не было игроков этого года – основу составили спортсмены 2006 и 2007 годов рождения.

«Стоит отметить, что в прошлом году наши юноши дважды обыграли китайскую сборную в своей возрастной категории. Эта медаль – яркое подтверждение мастерства, подготовки и стремления к победе казахстанских ватерполистов. Турнир показал отличную физическую подготовку, грамотную тактику и моральную стойкость нашей команды, что позволило уверенно пройти весь соревновательный путь. Опыт матчей с такими сильными соперниками, как Китай, станет ценным уроком для дальнейшего роста игроков», - сказал тренер.

Он подчеркнул, что этот результат подтверждает высокий потенциал казахстанского водного поло. Кроме того, наши юноши получили путевку на Чемпионат мира, что открывает новые перспективы для развития и будущих побед на международной арене.