Кому еще предлагает предоставлять кредитные каникулы Минобороны

Около 5 тысяч заявлений от солдат-срочников рассматриваются в банках и микрокредитных организациях, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Благодаря меморандуму о взаимном сотрудничестве между министерством обороны и агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка военнослужащим срочной службы предоставляется отсрочка платежей по банковским займам и микрокредитам.

Свыше 5 тысячам солдат предоставлена отсрочка по кредитным займам на 1 млрд 875 млн тенге. При этом на рассмотрении в банках и микрокредитных организациях находятся заявления около 5 тысяч военнослужащих на 1,6 млрд тенге, озвучили статистику в министерстве.

«Инициатива оборонного ведомства требует законодательного закрепления и совместного технического решения заинтересованных организаций. Для законодательного урегулирования меры социальной поддержки для солдат Минобороны инициировало внесение новой статьи 50-1 в Закон РК «О воинской службе и статусе военнослужащего». Законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе. Кроме того, Минобороны вышло с предложениями к АРРФР по внесению дополнений в статью 34 Закона «О банках и банковской деятельности» и пункт 2 статьи 7 Закона «О микрофинансовой деятельности». В нормах, устанавливающих порядок отсрочки платежа по основному долгу и вознаграждению, оборонное ведомство помимо солдат в число заемщиков предлагает включить лиц, призванных на воинские сборы», – сообщили в МО.

Подразумевается, что отсрочка будет предоставлена на весь период службы или воинских сборов.

Для автоматизации процессов департамент организационно-мобилизационной работы совместно с АРРФР и Государственным кредитным бюро разработали алгоритм взаимодействия в проактивном формате.

Пилотный проект по предоставлению кредитных каникул в автоматическом (проактивном) формате будет запущен в 2024 году.

Алгоритм прекращения кредитных каникул уволенным до истечения года аналогичен, при этом вместо даты призыва будет передана дата увольнения с воинской службы.