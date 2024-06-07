Казахстанские юниоры завоевали бронзу на ЧА по велоспорту

Чемпионом Азиатского первенства стал Ен Тенг Жанг из китайского Тайпэя, а серебро - у индонезийца Адитама Дендра Пурниавана
Вторым видом сегодняшней соревновательной программы была гонка на время у юниоров. Награды разыграли 19 гонщиков из 17 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК
Среди участников – двое казахстанцев: Михаил Подлужный и Батырхан Алик. Именно Подлужный и поборолся за медаль ЧА-2024. В итоге показав результат 27 минут 45 секунд, он финишировал третьим, отметили в Казахстанской федерации велосипедного спорта.
Чемпионом Азиатского первенства стал Ен Тенг Жанг из китайского Тайпэя. Его время – 26:55. А серебряная медаль - у индонезийца Адитама Дендра Пурниавана. Он проехал дистанцию 20 км за 27 минут 19 секунд.
«Смешанная эстафета, в которой я вчера вместе со своими товарищами по сборной РК стал чемпионом Азии, для меня сложилась попроще, чем сегодняшняя гонка, там все-таки мы друг другу помогали, – поделился Михаил Подлужный. – Но нынешний ЧА в моей карьере уже второй, поэтому своими результатами пока доволен. Впереди – групповая гонка, где я буду помогать своим товарищам по сборной».