Казахстанские юниоры завоевали бронзу на ЧА по велоспорту

Чемпионом Азиатского первенства стал Ен Тенг Жанг из китайского Тайпэя, а серебро - у индонезийца Адитама Дендра Пурниавана

Фото: пресс-служба КФВС

Вторым видом сегодняшней соревновательной программы была гонка на время у юниоров. Награды разыграли 19 гонщиков из 17 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Среди участников – двое казахстанцев: Михаил Подлужный и Батырхан Алик. Именно Подлужный и поборолся за медаль ЧА-2024. В итоге показав результат 27 минут 45 секунд, он финишировал третьим, отметили в Казахстанской федерации велосипедного спорта.

Чемпионом Азиатского первенства стал Ен Тенг Жанг из китайского Тайпэя. Его время – 26:55. А серебряная медаль - у индонезийца Адитама Дендра Пурниавана. Он проехал дистанцию 20 км за 27 минут 19 секунд.