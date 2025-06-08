Казахстанские юниоры завоевали три медали ЧА по спортивной гимнастике
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Две из них – высшего достоинства, передает Kazpravda.kz
В Чечхоне (Южная Корея) сегодня, 8 июня, проходит заключительный день чемпионата Азии по спортивной гимнастике.
В рамках соревнований состоялись финалы соревнований среди юниоров. Команда Казахстана отметилась тремя медалями.
В упражнениях на коне Роман Хегай поднялся на первую ступень пьедестала - 13.800. В этом же виде программы Нуртан Идрисов завоевал "серебро" - 12.866.
Также Идрисов стал лучшим в упражнениях на параллельных брусьях - 13.933.
Добавим, что юниорская сборная показала третий результат в командном многоборье.