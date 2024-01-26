Казахстанским водителям напомнили об изменении правил оплаты за проезд на платной дороге

В нацкомпании «Казавтожол» рассказали о том, как оплатить проезд по платной дороге, на которой нет шлагбаумов, и не получить штраф, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, проверить свой баланс или получить информацию о задолженности за проезд можно в мобильном приложении Sapar или в колл-центре по номеру 1403.

По словам начальника службы по работе с пользователями Марата Есперова, в данное время в стране функционируют 17 платных участков. Из них 13 участков оснащены открытой системой взимания платы. На данных участках отсутствуют пункты взимания платы и шлагбаумы.

Проезд по платным участкам фиксируется на контрольных арках, и водители должны самостоятельно проверять и пополнять баланс. В случае, если водители проехали по платному участку и не оплатили проезд, необходимо в течение 7 дней осуществить оплату. При неоплате на 8 день начисляется штраф в размере 5 МРП для физлиц и 10 МРП для юрлиц.

— Наша служба работает для того, чтобы позволить оперативно в полном объеме и в установленные законодательством сроки производить сборы и взыскать задолженность. Чтобы снизить уровень задолженности применяются следующие механизмы: обзвон, массовая рассылка SMS, взыскание задолженности с пользователя на основании исполнительной надписи нотариуса, а также направление материалов в комитет транспорта о превышении срока оплаты. Особое внимание стоит обратить на SMS-информирование. Когда вы заезжаете на платные участки с открытой системой взимания платы, вам автоматически приходит информирование, что вы заехали на эти участки. Если у вас по каким-то причинам возникла задолженность, то через базу МВД информация приходит на номер вашего сотового телефона. Напомню, что благодаря принимаемым мерам уровень задолженность в этому году упал с 27% до 12 %, — сказал он.

Сотрудники «Казавтожола» призвали граждан своевременно платить за проезд по платным дорогам и не нарушать правила дорожного движения.