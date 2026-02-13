Казахстанский боец ММА Саламат Исбулаев (10-0) вошёл в рейтинг полулёгкого веса американского промоушена Professional Fighters League, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: Instagram @isbulaevsalamat

7 февраля на турнире PFL Dubai в Дубае (ОАЭ) Исбулаев нокаутировал в первом раунде экс-чемпиона лиги, перуанца Хесуса Пинедо. Этот успех позволил Саламату попасть в рейтинг дивизиона, при этом непобеждённый спортсмен сразу занял пятое место.

Топ-3 рейтинга полулёгкой весовой категории PFL составляют Тимур Хизриев, Эй Джей Макки и побеждённый Исбулаевым Пинедо.

Для Саламата Исбулаева бой против Хесуса Пинедо был дебютом в PFL. До этого он выступал в лигах Alash Pride (Казахстан) и JCK Kings (Китай).