Казахстанский фильм «Граждане крыши» получил спецприз фестиваля в России

Кино
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Дана Аменова
корреспондент

Кинофестиваль в этом году собрал рекордное число заявок

Кадр из кинофильма

Фильм «Граждане крыши» удостоен Специального приза жюри на международном кинофестивале «В кругу семьи», проходившем в России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По информации ведомства, картина, снятая при поддержке Минкультуры РК и Госцентра поддержки национального кино, была отмечена за теплый национальный колорит. 

Кинофестиваль в этом году собрал рекордное число заявок – более 2500 фильмов из 121 страны, включая работы из Китая, Турции, Южной Кореи, Италии, Индии, Ирана, Мексики, Северной Македонии, а также – впервые в истории фестиваля – из Эфиопии и Сенегала. В конкурсную программу вошли полнометражные и короткометражные фильмы из 36 стран мира.

Казахстанский фильм на фестивале представил композитор Виктор Сологуб, автор оригинальной музыки к картине. Получая награду от имени всей съемочной группы, он отметил, что кинолента поднимает сложные и важные темы, способствуя более глубокому пониманию людей с особыми потребностями.

«Граждане крыши» – дебютная режиссерская работа Гүлшат Смагуловой. Фильм рассказывает о дружбе двух особенных людей: молодого человека с трудным прошлым Дамира и аутичного подростка Кости.

Картина затрагивает темы социальной адаптации людей с особыми потребностями и ценности инклюзии. Съемки прошли в Алматы и Талгарском районе Алматинской области. Фильм вышел в широкий прокат в прошлом году на казахском и русском языках.

В министерстве напомнили, что ранее фильм «Граждане крыши» одержал победу в номинации «Душа России. Мировое кино» на XXIII Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске.

Кроме того, картина получила две награды на международном кинофестивале «Золотой лев» в Индии – за лучший международный полнометражный фильм и за лучшую режиссуру дебютной работы. А на фестивале Fashion Film Festival в Москве фильм был удостоен девяти призов.

#Россия #кино #фестиваль #фильм

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