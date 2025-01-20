Казахстанский фильм Janym Qazaqstan вдохновил студентов на закрытом показе в Стамбуле

Кино
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17 января в Стамбуле состоялся закрытый показ казахстанского фильма Janym Qazaqstan для студентов из Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на QazaqGeography

Фото: qazaqgeography.kz

На мероприятии, организованном при поддержке Генерального консульства Республики Казахстан и горнолыжного курорта Шымбулак, собрались более 400 студентов, которые стали первыми зрителями этого уникального проекта.

Совместный проект от QazaqGeography и QG Production произвёл настоящий фурор среди молодежи.

“История затронула сердце и заставила задуматься о том, как важно ценить своё наследие и природу”, — поделилась студентка из Казахстана, обучающаяся в Стамбуле.

Особенными гостями вечера стали:

  • Генеральный консул Республики Казахстан в Стамбуле Аманкул Нуриддин,
  • Генеральный продюсер проекта Жасулан Сейсенханов,
  • Главный герой фильма Ілияс Көпжасаров,
  • Композитор Кенжебек Нурдолдай, чей саундтрек подчёркивает эмоциональную глубину картины.

Так же на показе присутствовали:

  • Абдулвахап Кара — профессор Университета Мимара Синана, турецкий учёный,
  • Cулейман Озтопрак — руководитель казахско-турецкого общества образования и исследований,
  • Мансур Тейджи — член интеллигенции,
  • Ерол Йолджу — член интеллигенции,
  • Ертолкун Гайретуллах — главный редактор журнала “Қазақ Елі”,
  • Серик Тулеков — предприниматель, руководитель компании “Gamma D’oro”,
  • Данияр Иманбаков — предприниматель, руководитель казахского кафе “Шыңырақ”.

Некоторые цифры, которые впечатляют:

  • 400+ студентов собрались на показ в Центре культуры Тарык Зафер Туная.
  • Фильм уже вызывает интерес за пределами Казахстана благодаря универсальной теме — любви, дружбы и значимости культурного обмена.

Генеральный консул Республики Казахстан в Стамбуле Аманкул Нуриддин отметил:

“Сегодняшний фильм — это действительно то, что радует нас и вызывает гордость. Нам есть что показать миру. Это не Аризона, не Новая Зеландия и не Швейцария. Это наш богатый, уникальный Казахстан, который заслуживает внимания и восхищения.”

Отзывы студентов:

“Фильм напоминает нам, что наши корни — это источник силы и вдохновения.”

“Я горжусь тем, что Казахстан может создавать такие проекты, которые интересны мировой аудитории.”


Janym Qazaqstan — это не просто кино. Это проект, направленный на продвижение культурного богатства и природной красоты Казахстана. Он подчёркивает ценности, которые близки как казахстанцам, так и зрителям за рубежом.

Особую поддержку проекту оказал горнолыжный курорт “Шымбулак”, который помогает продвигать уникальные природные достопримечательности Казахстана на мировой арене.

Janym Qazaqstan уже стал символом объединения казахстанской молодёжи за границей, демонстрируя её общую любовь к Родине и стремление развивать свой потенциал. Это был не просто вечер кино — это было событие, которое объединило сердца.

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