Казахстанский глютен и биоэтанол представили на выставке в Китае

Более 30 ведущих казахстанских предприятий, занимающихся производством сельхозпродукции, продемонстрировали потенциал и возможности казахстанского АПК для международных партнеров и инвесторов

Фото: пресс-служба МСХ

Казахстанская делегация приняла участие в 21-ой Китайской международной выставки сельскохозяйственной продукции, которая проходит с 29 ноября по 1 декабря в Гуанчжоу, сообщает Kazpravda.kz

Более 30 ведущих казахстанских предприятий, занимающихся производством сельхозпродукции продемонстрировали потенциал и возможности казахстанского АПК для международных партнеров и инвесторов.

В павильоне представлены высококачественная продукция made in KZ: сафлоровое, подсолнечное, рапсовое масла, гранулированные корма, мясная продукция, продукция птицеводства, мука, напитки, отечественный бренд «апорт», сухое кобылье и верблюжье молоко, мед, мороженое и другое.

Особый интерес у посетителей вызвала продукция глубокой переработки зерна, такая как глютен, крахмал, биоэтанол. Эти товары пользуются спросом и экспортируются в Индию, США, Колумбию, страны СНГ и Европейского союза.

Также в рамках выставки был организован форум по содействию развитию сельского хозяйства, на котором с участием министра сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань Цзюня, сотрудников правительства провинции Гуанчжоу, экспертов и ученых, сельхозтоваропроизводителей, представителей финансовых и инвестиционных институтов были обсуждены актуальные вопросы АПК.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы отметил, что КНР является стратегическим партнёром Казахстана в сфере сельского хозяйства и крупнейшим торговым партнёром в области агропромышленной продукции. В 2023 году товарооборот агропромышленной продукции с Китаем увеличился в 1,7 раза, превысив 1,3 млрд долларов.

«Сейчас продовольственная безопасность является актуальным вопросом для всего мира, и Казахстан играет важную роль в ее обеспечении. За последние пять лет экспорт продукции АПК увеличился почти в два раза, и мы ставим целью довести его до 10 млрд долларов в ближайшие пять лет. Наша страна занимает твердые позиции среди десяти ведущих мировых экспортеров пшеницы и значительно усиливает свои позиции в животноводстве», – сказал он.

С участием китайских инвесторов на территории Казахстана успешно реализован ряд значимых проектов, в числе которых производство рапсового масла в СКО, переработка и производство верблюжьего и кобыльего сухого молока в Туркестане. Прорабатывается вопрос реализации еще 5 инвестпроектов на сумму порядка 700 млн долларов США.