Казахстанский мультфильм признан лучшим на международном фестивале в Индии

Короткометражный анимационный фильм «Бесік жыры», выпущенный при поддержке Министерства культуры и спорта Казахстана, победил в номинации «Лучший анимационный фильм» на фестивале Roshani International Film Festival 2023 в Индии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Фото: пресс-служба МКС РК

Прошедший в 4-й раз международный фестиваль собрал талантливых кинематографистов со всего мира. В этом году в конкурсе участвовали около 1 300 работ. Из них 132 – это анимационные фильмы.

Мультфильм «Бесік жыры», снятый творческим коллективом Dala Animation, получил самую высокую оценку жюри и пришелся по душе зрителям.

Работа вышла в 2021 году при поддержке Государственного центра поддержки национального кино при Министерстве культуры и спорта.

«Отметим, что это не первый приз анимационного фильма «Бесік жыры». В мае казахстанский мультфильм получил награду как «Лучший короткометражный анимационный фильм» на престижном кинофестивале в столице Испании – Мадриде. Стоит отметить, что на том конкурсе были представлены 1 500 анимационных работ», – отметил председатель комитета культуры Арман Жудебаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начали снимать дебютную историческую комедию «Белгiсiз батырлар» («Неизвестные батыры»).