Казахстанский экопроект номинирован на премию принца Уильяма

Фото: Earthshot

Казахстанская природоохранная инициатива «Алтын дала» объявлена одним из 15 финалистов премии Его Королевского высочества принца Уильяма «Earthshot Prize - 2024», сообщает Kazpravda.kz

«Хочу представить вам 15 финалистов этого года в конкурсе Earthshot Prize. Их решения и идеи являются самыми инновационными и эффективными. Финалистами 2024 года являются…» - сказал принц на видео, опубликованном в аккаунтах своем и конкурса.

Номинант «Алтын дала» был заявлен в категории «Защита и восстановление природы».

Как отмечается в профайле казахстанского проекта на сайте премии, «инициатива Altyn Dala достигла почти беспрецедентного успеха: спасла находящуюся под угрозой исчезновения антилопу — сайгака от вымирания. Эта миссия переросла в один из крупнейших в мире проектов по охране природы — защите и восстановлению Золотой степи Казахстана».

Так, 15 финалистов будут сражаться за 5 призов, каждый по 1 миллиону фунтов стерлингов, которые вручат на церемонии The Earthshot Prize в Южной Африке в Кейптауне 6 ноября.

Премия «Earthshot Prize» — это всемирная экологическая премия, которая ежегодно вручается пяти победителям за их вклад в защиту окружающей среды. Премия была учреждена в 2020 году принцем Уильямом и биологом и естествоиспытателем Дэвидом Аттенборо. Впервые премию вручили в 2021 году.

Победители выбираются Советом премии «Earthshot», в который входят основатели, по пяти категориям: «Восстановление и защита природы», «Чистота воздуха», «Возрождение океана», «Мир без отходов» и «Борьба с изменением климата». Каждый победитель получает грант в размере 1 миллиона фунтов стерлингов на продолжение своей работы.

Стоит отметить, что в 2022 году казахстанская природоохранная инициатива «Алтын Дала» была признана флагманской среди 10 международных проектов по сохранению биоразнообразия.