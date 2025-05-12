Фото: AWF

Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Цзяншане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На третью ступень пьедестала поднялся Пётр Хребтов. Казахстанец стал бронзовым призером в весовой категории до 73 килограммов.

В сумме двоеборья штангист поднял 333 (146+187) килограмма.

Первое место занял Абдулла Рамат Ервин (Индонезия) - 360 (155+205) кг. Замкнул тройку лучших У Хайфен (Китай) - 334 (145+189) кг.