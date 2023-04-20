Казахстанский студент добровольно подписал контракт с ЧВК "Вагнер" – МИД РК

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали слухи о похищении казахстанского студента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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Ранее в Сети появилась информация о том, что казахстанского студента якобы насильно заставили вступить в ЧВК «Вагнер».

«По имеющимся данным, указанный в статье гражданин добровольно подписал контракт с ЧВК «Вагнер». Посольство Казахстана в Москве по первому же обращению родственников данного гражданина направило соответствующие запросы в компетентные органы Российской Федерации. Информация проверяется», – прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Сообщается, что консул на постоянной связи с родными парня.