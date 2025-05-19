Фото: ФТК

Александр Бублик победил на теннисном турнире серии ATP Challenger 175 в Турине, сообщает Kazpravda.kz

По данным НОК, в финале он одержал уверенную победу над китайцем Бу Юньчаокэтэ со счётом 6:3, 6:3.

Для Александра - это уже седьмой титул на турнирах категории ATP Challenger в одиночном разряде и первый на грунте.

Также в его активе три победы на соревнованиях серии АТР 250 и один трофей АТР 500.