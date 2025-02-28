Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Тунисе
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Ему предстоит сыграть либо с французом Шарлем Бертимоном либо с немцем Томом Гентцем
Амир Омарханов, занимающий 1 036-ю позицию в рейтинге АТР, шагнул в 1/4 финала турнира категории ITF в Монастире с призовым фондом 15 тысяч долларов США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК
Казахстанец во втором круге «разобрался» с итальянцем Лукой Констаньолой (738 АТР) со счетом 7:5, 6:2.
В четвертьфинале Амиру предстоит сыграть либо с французом Шарлем Бертимоном (1343 АТР), либо с первой ракеткой турнира немцем Томом Гентцем (472 АТР).
Игра пройдет сегодня, 28 февраля, во второй половине дня.