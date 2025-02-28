Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Тунисе

Теннис,Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Ему предстоит сыграть либо с французом Шарлем Бертимоном либо с немцем Томом Гентцем

Фото: пресс-служба ФТК

Амир Омарханов, занимающий 1 036-ю позицию в рейтинге АТР, шагнул в 1/4 финала турнира категории ITF в Монастире с призовым фондом 15 тысяч долларов США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Казахстанец во втором круге «разобрался» с итальянцем Лукой Констаньолой (738 АТР) со счетом 7:5, 6:2.

В четвертьфинале Амиру предстоит сыграть либо с французом Шарлем Бертимоном (1343 АТР), либо с первой ракеткой турнира немцем Томом Гентцем (472 АТР).

Игра пройдет сегодня, 28 февраля, во второй половине дня.

#турнир #теннис #Амир Омарханов #четвертьфинал

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