Молодой ученый Асылбек Жумагали разработал уникальный насытитель, позволяющий отказаться от зарубежной калибровки и усилить независимость страны в области метрологии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: из личного архива А. Жумагали

27-летний казахстанский метролог Асылбек Жумагали, работающий в РГП «КазСтандарт», разработал и внедрил образец насытителя, позволяющий Казахстану впервые самостоятельно воспроизводить единицы температуры точки росы и инея – ключевые параметры при измерении влажности воздуха.

В ходе научных исследований молодой специалист создал основной компонент эталонной установки – насытитель, обеспечивающий воспроизведение температуры точки росы и инея, а также определение молярной (объёмной) доли влаги с использованием метода фазового равновесия. Конструкция признана уникальной: на неё выдан республиканский патент на полезную модель.

Для подтверждения измерительных характеристик новой эталонной установки было организовано региональное ключевое сличение COOMET.T-K6.1 (COOMET 899/KZ/24) при участии ФГУП «ВНИИФТРИ». Впервые в истории «КазСтандарт» выступил в роли пилотной лаборатории в рамках международного ключевого метрологического сличения.

«Это даст Казахстану возможность самостоятельно воспроизводить единицы температуры точки росы и инея и не зависеть от других институтов. Ранее мы были вынуждены ежегодно отправлять эталонные приборы за рубеж для калибровки. Теперь – не будем», – отметил Жумагали.

Результаты трехлетней работы опубликованы в международном научном журнале Metrology, входящем в базу Scopus (Q2) и издаваемом под эгидой Международного бюро мер и весов (BIPM). Это признание говорит о высоком уровне научной и технической компетентности института и укрепляет позиции Казахстана в международном метрологическом сообществе.

«Наше участие в статусе пилотной лаборатории и публикация в престижном издании стали важными шагами в укреплении международного сотрудничества и авторитета Казахстана в сфере метрологии», – добавил учёный.

Отметим, что Асылбек Жумагали отвечает за ряд ключевых эталонов страны: температуры точки росы и инея, относительной влажности, теплопроводности твердых тел и температуры в целом.