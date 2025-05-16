Казахстанский ученый разработал уникальный прибор для метрологии

Общество,Наука
115
Дана Аменова
корреспондент

Молодой ученый Асылбек Жумагали разработал уникальный насытитель, позволяющий отказаться от зарубежной калибровки и усилить независимость страны в области метрологии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: из личного архива А. Жумагали

27-летний казахстанский метролог Асылбек Жумагали, работающий в РГП «КазСтандарт», разработал и внедрил образец насытителя, позволяющий Казахстану впервые самостоятельно воспроизводить единицы температуры точки росы и инея – ключевые параметры при измерении влажности воздуха.

В ходе научных исследований молодой специалист создал основной компонент эталонной установки – насытитель, обеспечивающий воспроизведение температуры точки росы и инея, а также определение молярной (объёмной) доли влаги с использованием метода фазового равновесия. Конструкция признана уникальной: на неё выдан республиканский патент на полезную модель.

Для подтверждения измерительных характеристик новой эталонной установки было организовано региональное ключевое сличение COOMET.T-K6.1 (COOMET 899/KZ/24) при участии ФГУП «ВНИИФТРИ». Впервые в истории «КазСтандарт» выступил в роли пилотной лаборатории в рамках международного ключевого метрологического сличения.

«Это даст Казахстану возможность самостоятельно воспроизводить единицы температуры точки росы и инея и не зависеть от других институтов. Ранее мы были вынуждены ежегодно отправлять эталонные приборы за рубеж для калибровки. Теперь – не будем», – отметил Жумагали.

Результаты трехлетней работы опубликованы в международном научном журнале Metrology, входящем в базу Scopus (Q2) и издаваемом под эгидой Международного бюро мер и весов (BIPM). Это признание говорит о высоком уровне научной и технической компетентности института и укрепляет позиции Казахстана в международном метрологическом сообществе.

«Наше участие в статусе пилотной лаборатории и публикация в престижном издании стали важными шагами в укреплении международного сотрудничества и авторитета Казахстана в сфере метрологии», – добавил учёный.

Отметим, что Асылбек Жумагали отвечает за ряд ключевых эталонов страны: температуры точки росы и инея, относительной влажности, теплопроводности твердых тел и температуры в целом.

#Казстандарт #ученый #температура #иней #прибор #роса

Популярное

Все
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Лето – это маленькая жизнь
Как совместить охоту и цивилизованное природопользование
Четыре «золота» и курс на омоложение
«Кайрат» – чемпион!
Готовим к профессиям будущего
Tengri Ultra: десять лет на тропах Великой степи
Защитник Разума и Красоты
Герои на все времена
Танцы для тех, кто молод душой
Как любовь к музыке в ансамбль привела
Кто сыграет в полуфиналах Кубка Казахстана?
Ужас, какие милые
Актуально и сто лет спустя
Закалили фронтовые дороги
Петропавловск решает проблему дефицита детсадов
Воспитывать четвероногого надо с умом
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Празднуют победу шабандозы Астаны
«Летает» лучше взрослых
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
В Байсеите родились герои Бреста
Подвиг на все времена
От брони до боеприпасов
Вася-казах
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
Маншук, Алия и Хиуаз увековечены в бронзе
9 Мая: Президент Казахстана прибыл на Красную площадь
«Мы с прошлым кровно связаны судьбой...»
Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Великой Победы
В Восточном Казахстане продолжают поисковую работу
В 1940-е Гурьевская область была на военном положении
40-градусная жара придет в Казахстан
Книгу о ветеране выпустили с помощью ИИ
В Акмолинской области открыли обновленный мемориал славы
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Как убивали Шерзата Болата
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Указ Главы государства об освобождении от должности

Читайте также

С 1 июня стартует очередной отбор в Президентский молодежны…
Подарить жизнь
Источник нравственных и гуманистических ориентиров
«Мурат» и «Бобровка»: что же будет дальше?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]