Казахстанский стартап взял второе место на конкурсе UNIDO в Вене

Цифровизация, Экология
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Дана Аменова
Корреспондент

Речь идет о веб-приложении с интерактивной картой для отслеживания состояния рек и озер в режиме реального времени

Фото: пресс-служба Минэкологии

6 июня в рамках глобального форума Cleantech Days 2024 в Вене, состоялся конкурс зеленых проектов, на котором казахстанский стартап Ozen-M занял второе место среди 22 команд со всего мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Второй представленный проект от Казахстана Re-Compo попал в список ТОП-6 финалистов.

«Ozen-M – веб-приложение с интерактивной картой для отслеживания состояния рек и озер в режиме реального времени. Разработка позволяет пользователям схематично просматривать течение главной реки и ее притоков, а также расположение основных гидротехнических сооружений в бассейне реки в целях эффективного управления водными ресурсами», –  пишут в распространенном пресс-релизе.

Финалист Re-Compo представил проект по переработке комбинированной упаковки от соков и молока в экологичные строительные материалы, альтернативу стандартным панелям ОСБ и МДФ.

Напомним, Cleantech Days - глобальное мероприятие от UNIDO, где были представлены финалисты программы GCIP со всего мира. Казахстан стал единственной страной, от которой в финал вышли более одного стартапа. Всего от страны приняли участие 4 проекта, все они выпускники акселерации GCIP Kazakhstan 2023 и победители грантов в размере 3 млн тенге.

GCIP Kazakhstan - программа продвижения инноваций в сфере экологически чистых технологий и предпринимательства, инициированная ЮНИДО и Глобальным экологическим фондом (Global Environment Facility), и проводимая в Казахстане НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов». Казахстан является одной из 16 стран, где представлена программа.

В ведомстве добавили, что заявки на участие в этом году принимаются до 15 июня 2024 года. Все заинтересованные стартапы и предприниматели могут подать свои заявки на официальном сайте GCIP. 

#конкурс #Минэкологии #стартап #Австрия #Ozen-M

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