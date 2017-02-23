Казахстанское экспертное сообщество нуждается в реформах – политологи

Казахстанское экспертное сообщество необходимо реформировать. Об этом в ходе международного "круглого стола" "Политическая модернизация в Казахстане. Основные тенденции и перспективы" заявили отечественные политологи, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По словам директора экспертно-проектного бюро общественно-политических процессов Уразгали Сельтеева, отечественные эксперты не в силах формировать и выявлять политические тренды. "Казахстанское экспертное сообщество высказывает комментарии на уровне "согласен – не согласен". Экспертное мнение должно выявлять тренды. Важно видеть тенденции того, как это будет развиваться. Не нужны прогнозы. Мы должны объяснять происходящие общественно-политические процессы с позиции концепции, с позиции конкретных моделей, нужны конкретные примеры, чтобы понять проблему", – выразил мнение политолог.
Также в ходе разговора были затронуты проблемы, с которыми сталкиваются государственные служащие Казахстана, в числе которых немало экспертов-политологов. "В настоящее время те, кто работает на госслужбе, у них ограничена информация в целом, они ограничены в Интернете, какими аналитиками они могут быть? Сама структура не позволяет внедрить систему кадровой ротации. Сейчас в Казахстане есть четкое разделение – "армия чиновников", которые делают и "армию экспертов", которые обсуждают. А общей координации, к сожалению, нет. Для коррекции этого необходимо менять саму государственную систему", – поделилась доктор PHD, ассоциированный профессор кафедры международных отношений ЕНУ имени Гумилева Айнур Ногаева.
С целью решения данной проблемы эксперты предложили в рамках новой реформы внедрить систему, когда человек, перед тем как идти на госслужбу, будет обязан некоторое время проработать в аналитических структурах, что позволит ему, дойдя до руководящей должности, иметь не только практический, но и теоретический опыт.
"Это будет способствовать минимизации рисков стратегических ошибок при принятии политических решений. Это своеобразная система вращающихся дверей, когда сотрудники госорганов должны проработать в аналитических структурах, а сотрудники-аналитики работать в госструктурах", – сообщил эксперт центра политического анализа и стратегических исследований партии "Нур Отан" Дулат Сагнаев.
Отметим, что в рамках "круглого стола" представители экспертных сообществ Казахстана и России обсудили ряд вопросов, среди которых – содержание конституционной реформы: механизмы перераспределения полномочий между ветвями власти; перспективы усиления института Парламента РК; роль партий и партийного строительства в политической модернизации; интенсификация процесса кадровой ротации и антикоррупционная кампания как признаки политической модернизации. Организатором мероприятия выступил Центр аналитических исследований "Евразийский мониторинг".